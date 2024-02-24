В рф разработаны планы срыва устойчивой системы поставок западного вооружения в Украину - ГУР
Киев • УНН
По данным украинской разведки, россия разработала планы срыва поставок западного вооружения в Украину, но реализовать подобные замыслы им будет крайне трудно.
Украине известно о том, что в россии разработаны планы дестабилизации ситуации и срыва устойчивой системы поставок западного вооружения в Украину. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Telegraph, передает корреспондент УНН.
Нам четко известно о том, что планы по дестабилизации ситуации и срыву устойчивой системы поставок западного вооружения разработаны и существуют. Известны определенные элементы через агентурную работу. Они планируются, это нормально. Разрабатывают, планируют. Несколько раз насколько нам известно пытались пробовать, однако безуспешно
По его словам, у россиян все подготовлено для активного введения подобных действий.
Однако, в случае принятия прежде всего политического решения на активное применение, на активное введение подобных действий у них в большинстве все подготовлено. Получится ли это у них или нет - это вопрос дискуссионный. Я думаю, что нет, поскольку специальные службы из западных стран так же активно работают и реализовать эти замыслы достаточно трудно
Напомним,
19 февраля сообщалось о том, что из-за протестов поляков на границе застряли военные грузовики.
У рф есть план внутренней дестабилизации Украины - Данилов16 февраля 2024, 19:15 • 28615 просмотров
В рф разработаны планы срыва устойчивой системы поставок западного вооружения в Украину - ГУР
По данным украинской разведки, россия разработала планы срыва поставок западного вооружения в Украину, но реализовать подобные замыслы им будет крайне трудно.
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