Россия потеряла за сутки еще 1420 военнослужащих и более 1300 беспилотников — Генштаб

За минувшие сутки российские войска потеряли в Украине еще 1420 военнослужащих, а общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 485 200 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также в течение суток Силы обороны уничтожили 3 российских танка, 4 боевые бронированные машины и 25 артиллерийских систем.

Кроме того, россияне потеряли 3 РСЗО, 9 наземных робототехнических комплексов и 1360 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Существенными были и потери автомобильной техники — за сутки уничтожено 318 автомобилей и автоцистерн. Также российская армия потеряла 4 единицы специальной техники.

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В общей сложности по состоянию на 29 августа потери рф составляют 12 310 танков, 25 241 боевую бронированную машину, 48 774 артиллерийские системы, 2070 РСЗО и 1593 средства ПВО.

Также с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 440 самолетов, 354 вертолета, 486 384 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5060 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки. В Генштабе отметили, что данные уточняются.

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