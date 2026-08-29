росія втратила за добу ще 1420 військових і понад 1300 безпілотників – Генштаб

За минулу добу російські війська втратили в Україні ще 1420 військових, а загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 485 200 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Також протягом доби Сили оборони знищили 3 російські танки, 4 бойові броньовані машини та 25 артилерійських систем.

Крім того, росіяни втратили 3 РСЗВ, 9 наземних робототехнічних комплексів та 1360 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Суттєвими були й втрати автомобільної техніки – за добу знищено 318 автомобілів та автоцистерн. Також російська армія втратила 4 одиниці спеціальної техніки.

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Загалом станом на 29 серпня втрати рф становлять 12 310 танків, 25 241 бойову броньовану машину, 48 774 артилерійські системи, 2070 РСЗВ та 1593 засоби ППО.

Також від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 440 літаків, 354 гелікоптери, 486 384 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5060 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

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