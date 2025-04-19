россия подняла акцизы на алкоголь, ища деньги на войну - ГУР

россия пытается за счет повышения акциза активизировать поступления в бюджет, откуда финансирует войну против Украины. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), передает УНН.

По данным ГУР МОУ, с января 2025 года государство-агрессор россия повысила ставку акциза на алкоголь на 15%.

И уже есть результаты новой налоговой политики кремля - за первый квартал года внутреннее производство водки упало почти на 22,7%, бренди - на 25%

Отмечается, что новые акцизы на спиртное - это попытка активизировать поступления в бюджет государства-агрессора, откуда россия финансирует преступную войну против Украины.

Также это одно из проявлений экономических проблем москвы ― на фоне уменьшения нефтегазовых доходов кремль решил залезть в кошельки к собственному населению, стабильно жаждущего водки