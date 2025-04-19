россия подняла акцизы на алкоголь, ища деньги на войну - ГУР
Киев • УНН
россия с 2025 года повысила акциз на алкоголь на 15% для финансирования войны. Это вызвало падение производства водки на 22,7% и бренди на 25% за первый квартал.
россия пытается за счет повышения акциза активизировать поступления в бюджет, откуда финансирует войну против Украины. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), передает УНН.
Детали
По данным ГУР МОУ, с января 2025 года государство-агрессор россия повысила ставку акциза на алкоголь на 15%.
И уже есть результаты новой налоговой политики кремля - за первый квартал года внутреннее производство водки упало почти на 22,7%, бренди - на 25%
Отмечается, что новые акцизы на спиртное - это попытка активизировать поступления в бюджет государства-агрессора, откуда россия финансирует преступную войну против Украины.
Также это одно из проявлений экономических проблем москвы ― на фоне уменьшения нефтегазовых доходов кремль решил залезть в кошельки к собственному населению, стабильно жаждущего водки
"Рост розничных цен на алкоголь, вызванный увеличением акцизов, вряд ли способен изменить рацион россиян, а вот масштабировать уровень теневого рынка с дешевым спиртным наподобие "мистера сидра" вполне", - отметили в ГУР Минобороны Украины.
Напомним
Глава СВР Александр Иващенко заявил об истощении российских ресурсов и ухудшении экономики рф. По его словам, в конце года и в следующем году экономика рф может столкнуться с необратимыми тенденциями.
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