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Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие
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Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие

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россия подняла акцизы на алкоголь, ища деньги на войну - ГУР

Киев • УНН

 • 516 просмотра

россия с 2025 года повысила акциз на алкоголь на 15% для финансирования войны. Это вызвало падение производства водки на 22,7% и бренди на 25% за первый квартал.

россия подняла акцизы на алкоголь, ища деньги на войну - ГУР

россия пытается за счет повышения акциза активизировать поступления в бюджет, откуда финансирует войну против Украины. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), передает УНН.

Детали

По данным ГУР МОУ, с января 2025 года государство-агрессор россия повысила ставку акциза  на алкоголь на 15%.

И уже есть результаты новой налоговой политики кремля - за первый квартал года внутреннее производство водки упало почти на 22,7%, бренди - на 25%

- говорится в сообщении.

Отмечается, что новые акцизы на спиртное - это попытка активизировать поступления в бюджет государства-агрессора, откуда россия финансирует преступную войну против Украины.

Также это одно из проявлений экономических проблем москвы ― на фоне уменьшения нефтегазовых доходов кремль решил залезть в кошельки к собственному населению, стабильно жаждущего водки

- сообщает украинская разведка.

"Рост розничных цен на алкоголь, вызванный увеличением акцизов, вряд ли способен изменить рацион россиян, а вот масштабировать уровень теневого рынка с дешевым спиртным наподобие "мистера сидра"  вполне", - отметили в ГУР Минобороны Украины.

Напомним

Глава СВР Александр Иващенко заявил об истощении российских ресурсов и ухудшении экономики рф. По его словам, в конце года и в следующем году экономика рф может столкнуться с необратимыми тенденциями.

россия увеличивает расходы на вербовку в армию, несмотря на "мирные" переговоры - ISW16.04.25, 02:05 • 5568 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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