росія підняла акцизи на алкоголь шукаючи гроші на війну - ГУР

росія намагається за рахунок підвищення акцизу активізувати надходження до бюджету, звідки фінансує війну проти України. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), передає УНН.

За даними ГУР МОУ, з січня 2025 року держава-агресор росія підвищила ставку акцизу на алкоголь на 15%.

І вже є результати нової податкової політики кремля - за перший квартал року внутрішнє виробництво водки впало майже на 22,7%, бренді - на 25%

Зазначається, що нові акцизи на спиртне - це спроба активізувати надходження в бюджет держави-агресора, звідки росія фінансує злочинну війну проти України.

Також це один з проявів економічних проблем москви ― на тлі зменшення нафтогазових доходів кремль вирішив залізти в гаманці до власного населення, стабільно спраглого до водки