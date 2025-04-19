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Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову
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росія підняла акцизи на алкоголь шукаючи гроші на війну - ГУР

Київ • УНН

 • 554 перегляди

росія з 2025 року підвищила акциз на алкоголь на 15% для фінансування війни. Це спричинило падіння виробництва горілки на 22,7% та бренді на 25% за перший квартал.

росія підняла акцизи на алкоголь шукаючи гроші на війну - ГУР

росія намагається за рахунок підвищення акцизу активізувати надходження до бюджету, звідки фінансує війну проти України. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), передає УНН.

Деталі

За даними ГУР МОУ, з січня 2025 року держава-агресор росія підвищила ставку акцизу  на алкоголь на 15%.

І вже є результати нової податкової політики кремля - за перший квартал року внутрішнє виробництво водки впало майже на 22,7%, бренді - на 25%

- йдеть у дописі.

Зазначається, що нові акцизи на спиртне - це спроба активізувати надходження в бюджет держави-агресора, звідки росія фінансує злочинну війну проти України.

Також це один з проявів економічних проблем москви ― на тлі зменшення нафтогазових доходів кремль вирішив залізти в гаманці до власного населення, стабільно спраглого до водки

- повідомляє українська розвідка.

"Зростання роздрібних цін на алкоголь, викликане збільшенням акцизів, навряд чи здатне змінити раціон росіян, а от масштабувати рівень тіньового ринку з дешевим спиртним на кшталт "містера сідра"  цілком", - зазначили в ГУР Міноборони України.

Нагадаємо

Голова СЗР Олександр Іващенко заявив про виснаження російських ресурсів та погіршення економіки рф. За його словами, наприкінці року та в наступному році економіка рф може зіткнутися з безповоротними тенденціями.

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