росія збільшує витрати на вербування до армії, попри "мирні" переговори - ISW

Країна-агресорка активізувала зусилля з вербування до збройних сил та витрачає значні кошти на рекламу військової служби в росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

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На думку аналітиків, це свідчить про те, що кремль має намір продовжувати фінансування власних збройних сил на нинішньому рівні протягом невизначеного часу, незважаючи на мирні переговори.

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Також зазначається, що росія витрачає близько 1,5 мільярда рублів (18 мільйонів доларів США) на регіональні доплати при вступі на службу та 500 мільйонів рублів (6 мільйонів доларів США) на федеральні бонуси за призов на службу – або загалом два мільярди рублів на день (24 мільйони доларів США).

В березні 2025 року середні одноразові виплати при вступі на службу були приблизно на 10 відсотків вищими, ніж у грудні 2024 року - вказують в ISW.

Експерти, посилаючись на російське опозиційне видання "Важниє історії", додають, що у видатках федерального бюджету росії на 2025-2027 роки передбачено виділення 90 мільярдів рублів (1,1 мільярда доларів) на федеральні одноразові виплати при вступі на службу, не враховуючи регіональних бонусів.

Нагадаємо

росія дозволила особам без громадянства вступати на воєнну службу за контрактом. В обмін на підписання контракту їм обіцяють надання громадянства за спрощеною процедурою.

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