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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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The Guardian

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росія збільшує витрати на вербування до армії, попри "мирні" переговори - ISW

Київ • УНН

 • 3778 перегляди

росія активно вербує до війська, витрачаючи мільйони доларів на рекламу та бонуси. Це свідчить про намір продовжувати фінансування збройних сил на нинішньому рівні протягом тривалого часу.

росія збільшує витрати на вербування до армії, попри "мирні" переговори - ISW

Країна-агресорка активізувала зусилля з вербування до збройних сил та витрачає значні кошти на рекламу військової служби в росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

На думку аналітиків, це свідчить про те, що кремль має намір продовжувати фінансування власних збройних сил на нинішньому рівні протягом невизначеного часу, незважаючи на мирні переговори.

московська область оголосила тендер на суму 78 мільйонів рублів (944 000 доларів США) на організацію онлайн-кампанії з найму щонайменше до кінця 2025 року. ... Кількість оголошень про набір російських військових у Telegram зросла з кінця березня 2025 року: вербувальники опублікували приблизно 7000 оголошень у перший тиждень квітня 2025 року порівняно з 7300 оголошень за весь січень 2025 року

- йдеться у статті.

путін підписав указ про весняний призов: до армії рф заберуть 160 тисяч росіян31.03.25, 18:03 • 35595 переглядiв

Також зазначається, що росія витрачає близько 1,5 мільярда рублів (18 мільйонів доларів США) на регіональні доплати при вступі на службу та 500 мільйонів рублів (6 мільйонів доларів США) на федеральні бонуси за призов на службу – або загалом два мільярди рублів на день (24 мільйони доларів США).

В березні 2025 року середні одноразові виплати при вступі на службу були приблизно на 10 відсотків вищими, ніж у грудні 2024 року

- вказують в ISW.

Експерти, посилаючись на російське опозиційне видання "Важниє історії", додають, що у видатках федерального бюджету росії на 2025-2027 роки передбачено виділення 90 мільярдів рублів (1,1 мільярда доларів) на федеральні одноразові виплати при вступі на службу, не враховуючи регіональних бонусів.

Нагадаємо

росія дозволила особам без громадянства вступати на воєнну службу за контрактом. В обмін на підписання контракту їм обіцяють надання громадянства за спрощеною процедурою.

У рф готують населення до можливого проведення мобілізації - Коваленко06.03.25, 18:13 • 19838 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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