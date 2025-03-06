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У рф готують населення до можливого проведення мобілізації - Коваленко

Київ • УНН

 • 19830 перегляди

росія готує населення до можливої нової хвилі мобілізації та тестує реакцію на перспективу тотальної війни. Пропагандисти відкрито говорять про необхідність призову мільйонів для "боротьби із Заходом".

У рф готують населення до можливого проведення мобілізації - Коваленко

росія готує населення до можливого проведення мобілізації. Зокрема, про один з пропагандистів відкрито заявив про необхідність призову "пари мільйонів" росіян для боротьби з Заходом, погрожуючи розгромом НАТО та його розпадом. Про це у Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко, інформує УНН.

Військовий пропагандист "Ахмату" Кадирова Апті Алаудинов відкрито говорить про необхідність мобілізації "пари мільйонів" чоловіків для війни проти Європи, погрожуючи Заходу повним розгромом і розпадом НАТО 

- пише Коваленко.

За його словами, це частина ширшої інформаційної кампанії, яка тестує реакцію населення росії на перспективу тотальної війни. Цей наратив буде досліджений, считані реакції населення і результати замірів покладуть на стіл путіну.

Як пояснює Коваленко, раніше подібні ідеї висловлювали й інші представники російської влади, а також наразі в соцмережах поширюються чутки про термінові наради в москві, на яких обговорюється новий сценарій війни.

кремль намагається переконати росіян у неминучості конфлікту та необхідності нової хвилі мобілізації, подаючи її як шлях до "швидкої перемоги 

- зазначив керівник ЦПД при РНБО.

Крім того, Коваленко нагадав, що раніше вже говорив, що за 4-6 років росія планує можливе вторгнення в країни Балтії.

Втім, зараз залучення мільйонів людей означатиме затяжну та виснажливу війну, яка може тривати десятиліттями, перетворюючи росію на військовий табір у стилі 1941-1945 років 

- йдеться в дописі.

За його словами, якщо суспільство в рф не висловить активного спротиву, реалізація цього сценарію стане лише питанням часу.

І замість кави у Вільнюсі росія втратить додаткові території і державність в нинішніх кордонах, національні утворення на поки ще території рф виникнуть швидше 

- резюмував Коваленко.

Нагадаємо 

23 лютого під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025" начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що набору нових військовослужбовців рф у 2024 році знижено майже на 100 тисяч осіб.

Аліна Волянська

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