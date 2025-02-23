росія знизила план по набору нових військових цього року – Буданов

В цьому році план по набору нових військовослужбовців збройних сил рф знижений майже на 100 тис. чоловік. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Стосовно чисельності по рекрутингу, мобілізації тощо… в цьому році план по набору нових військовослужбовців збройних сил рф знижений майже на 100 тис. чоловік. Так, план знижений. Наскільки вони його виконають - побачимо з часом", - сказав Буданов.

Доповнення

В Центрі національного спротиву повідомляли, що росія не змогла реалізувати план набору 10 тисяч місцевих жителів на контрактну службу в армію рф на окупованих територіях України у 2024 році. На півдні України план провалено більш ніж на 50%.