Плани росіян з мобілізації на ТОТ України зірвані - Спротив

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України мали намір набрати у 2024 році на контрактну службу в армію 10 тисяч осіб з поміж місцевих мешканців. Але реалізувати Кремлю такі плани не вдалося. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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Зазначається, що з метою рекрутингу жителів тимчасово підконтрольних російським окупантам районів України до лав Збройних сил рф ворог, порушуючі міжнародне право, проводить як агітацію своїх ідеологічних прихильників, так і застосовує методи залякування, інкримінуючи місцевим різноманітні "правопорушення".

Також окупанти традиційно запевняють, що мобілізованих до армії РФ начебто не будуть відправляти до лінії бойового зіткнення, але практика показує, що це не відповідає дійсності.

У ЦНС заявляють, що навіть такі методи не допомогли росіянам виконати свої плани на 2024 рік у 10 тисяч "контрактників" з поміж числа мешканців окупованих територій України.

Особливо катастрофічною стала ситуація на ТОТ півдня (Херсонська та Запорізька області), де плани з мобілізації були зірвані на понад 50%,