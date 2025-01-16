Планы россиян по мобилизации на ВОТ Украины сорваны - Сопротивление

Российские захватчики на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины намеревались набрать в 2024 году на контрактную службу в армию 10 тысяч человек из числа местных жителей. Но реализовать Кремлю такие планы не удалось. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с целью рекрутинга жителей временно подконтрольных российским оккупантам районов Украины в ряды Вооруженных сил РФ враг, нарушая международное право, проводит как агитацию своих идеологических сторонников, так и применяет методы запугивания, инкриминируя местным различные «правонарушения».

Также оккупанты традиционно уверяют, что мобилизованных в армию РФ вроде бы не будут отправлять к линии боевого соприкосновения, но практика показывает, что это не соответствует действительности.

В ЦНС заявляют, что даже такие методы не помогли россиянам выполнить свои планы на 2024 год в 10 тысяч «контрактников» из числа жителей оккупированных территорий Украины.

Особенно катастрофической стала ситуация на ВОТ юга (Херсонская и Запорожская области), где планы по мобилизации были сорваны более чем на 50%, - рассказали в Центре.

рф отправила студентов-медиков из Якутии лечить жителей ВОТ Донетчины - Сопротивление