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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия снизила план по набору новых военных в этом году - Буданов

россия снизила план по набору новых военных в этом году - Буданов

Киев  •  УНН

 • 5218 просмотра

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План набора новых военнослужащих рф в 2024 году снижен почти на 100 тысяч человек.

В этом году план по набору новых военнослужащих вооруженных сил рф снижен почти на 100 тыс. человек. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

«Относительно численности по рекрутингу, мобилизации и т.д.... в этом году план по набору новых военнослужащих вооруженных сил рф снижен почти на 100 тыс. человек. Да, план снижен. Насколько они его выполнят - увидим со временем», - сказал Буданов.

Дополнение 

В Центре национального сопротивления сообщали, что россия не смогла реализовать план набора 10 тысяч местных жителей на контрактную службу в армию рф на оккупированных территориях Украины в 2024 году. На юге Украины план провален более чем на 50%.

Павел Башинский

Павел Башинский

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