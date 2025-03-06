В рф готовят население к возможному проведению мобилизации - Коваленко
Киев • УНН
россия готовит население к возможной новой волне мобилизации и тестирует реакцию на перспективу тотальной войны. Пропагандисты открыто говорят о необходимости призыва миллионов для "борьбы с Западом".
россия готовит население к возможной мобилизации. В частности, один из пропагандистов открыто заявил о необходимости призыва "пары миллионов" россиян для борьбы с Западом, угрожая разгромом НАТО и его распадом. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.
Военный пропагандист "Ахмату" Кадырова Апти Алаудинов открыто говорит о необходимости мобилизации "пары миллионов" мужчин для войны против Европы, угрожая Западу полным разгромом и распадом НАТО
По его словам, это часть широкой информационной кампании, которая тестирует реакцию населения россии на перспективу тотальной войны. Этот нарратив будет исследован, считанные реакции населения и результаты замеров положат на стол путину.
Как объясняет Коваленко, ранее подобные идеи высказывали и другие представители российской власти, а также в настоящее время в соцсетях распространяются слухи о срочных совещаниях в москве, на которых обсуждается новый сценарий войны.
Кремль пытается убедить россиян в неизбежности конфликта и необходимости новой волны мобилизации, подавая ее как путь к "быстрой победе
Кроме того, Коваленко напомнил, что ранее уже говорил, что за 4-6 лет россия планирует возможное вторжение в страны Балтии.
Тем не менее, сейчас привлечение миллионов людей будет означать затяжную и изнурительную войну, которая может длиться десятилетиями, превращая россию в военный лагерь в стиле 1941-1945 годов
По его словам, если общество в рф не выскажет активного сопротивления, реализация этого сценария станет лишь вопросом времени.
И вместо кофе в Вильнюсе россия потеряет дополнительные территории и государственность в нынешних границах, национальные образования на пока еще территории РФ возникнут быстрее
Напомним
23 февраля во время выступления на форуме "Украина. Год 2025" начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что набор новых военнослужащих рф в 2024 году снижен почти на 100 тысяч человек.