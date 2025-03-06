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В рф готовят население к возможному проведению мобилизации - Коваленко

Киев • УНН

 • 19830 просмотра

россия готовит население к возможной новой волне мобилизации и тестирует реакцию на перспективу тотальной войны. Пропагандисты открыто говорят о необходимости призыва миллионов для "борьбы с Западом".

В рф готовят население к возможному проведению мобилизации - Коваленко

россия готовит население к возможной мобилизации. В частности, один из пропагандистов открыто заявил о необходимости призыва "пары миллионов" россиян для борьбы с Западом, угрожая разгромом НАТО и его распадом. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.

Военный пропагандист "Ахмату" Кадырова Апти Алаудинов открыто говорит о необходимости мобилизации "пары миллионов" мужчин для войны против Европы, угрожая Западу полным разгромом и распадом НАТО 

- пишет Коваленко.

По его словам, это часть широкой информационной кампании, которая тестирует реакцию населения россии на перспективу тотальной войны. Этот нарратив будет исследован, считанные реакции населения и результаты замеров положат на стол путину.

Как объясняет Коваленко, ранее подобные идеи высказывали и другие представители российской власти, а также в настоящее время в соцсетях распространяются слухи о срочных совещаниях в москве, на которых обсуждается новый сценарий войны.

Кремль пытается убедить россиян в неизбежности конфликта и необходимости новой волны мобилизации, подавая ее как путь к "быстрой победе 

- отметил руководитель ЦПД при СНБО.

Кроме того, Коваленко напомнил, что ранее уже говорил, что за 4-6 лет россия планирует возможное вторжение в страны Балтии.

Тем не менее, сейчас привлечение миллионов людей будет означать затяжную и изнурительную войну, которая может длиться десятилетиями, превращая россию в военный лагерь в стиле 1941-1945 годов 

- говорится в посте.

По его словам, если общество в рф не выскажет активного сопротивления, реализация этого сценария станет лишь вопросом времени.

И вместо кофе в Вильнюсе россия потеряет дополнительные территории и государственность в нынешних границах, национальные образования на пока еще территории РФ возникнут быстрее 

- резюмировал Коваленко.

Напомним 

23 февраля во время выступления на форуме "Украина. Год 2025" начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что набор новых военнослужащих рф в 2024 году снижен почти на 100 тысяч человек.

Алина Волянская

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