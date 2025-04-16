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россия увеличивает расходы на вербовку в армию, несмотря на "мирные" переговоры - ISW

Киев • УНН

 • 3342 просмотра

россия активно вербует в армию, тратя миллионы долларов на рекламу и бонусы. Это свидетельствует о намерении продолжать финансирование вооруженных сил на нынешнем уровне в течение длительного времени.

россия увеличивает расходы на вербовку в армию, несмотря на "мирные" переговоры - ISW

Страна-агрессор активизировала усилия по вербовке в вооруженные силы и тратит значительные средства на рекламу военной службы в россии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что кремль намерен продолжать финансирование собственных вооруженных сил на нынешнем уровне в течение неопределенного времени, несмотря на мирные переговоры.

московская область объявила тендер на сумму 78 миллионов рублей (944 000 долларов США) на организацию онлайн-кампании по найму по меньшей мере до конца 2025 года. ... Количество объявлений о наборе российских военных в Telegram выросло с конца марта 2025 года: вербовщики опубликовали примерно 7000 объявлений в первую неделю апреля 2025 года по сравнению с 7300 объявлениями за весь январь 2025 года

- говорится в статье.

путин подписал указ о весеннем призыве: в армию рф заберут 160 тысяч россиян31.03.25, 18:03 • 35595 просмотров

Также отмечается, что россия тратит около 1,5 миллиарда рублей (18 миллионов долларов США) на региональные доплаты при поступлении на службу и 500 миллионов рублей (6 миллионов долларов США) на федеральные бонусы за призыв на службу – или в общей сложности два миллиарда рублей в день (24 миллиона долларов США).

В марте 2025 года средние единовременные выплаты при поступлении на службу были примерно на 10 процентов выше, чем в декабре 2024 года

- указывают в ISW.

Эксперты, ссылаясь на российское оппозиционное издание "Важные истории", добавляют, что в расходах федерального бюджета россии на 2025-2027 годы предусмотрено выделение 90 миллиардов рублей (1,1 миллиарда долларов) на федеральные единовременные выплаты при поступлении на службу, не учитывая региональные бонусы.

Напомним

россия разрешила лицам без гражданства поступать на военную службу по контракту. В обмен на подписание контракта им обещают предоставление гражданства по упрощенной процедуре.

В рф готовят население к возможному проведению мобилизации - Коваленко06.03.25, 18:13 • 19838 просмотров

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