рф витратила всі накопичені за час правління путіна ресурси - СЗР

Глава Служби зовнішньої розвідки України Олександр Іващенко заявив, що росія вже витратила всі ресурси, накопичені за час правління диктатора володимира путіна, передає УНН.

Економіка на сьогодні слабка, має тенденції до погіршення. Все що було накопичено за часи правління путіна вже потрачено. У кінці року можливо наступний рік в економіці можуть відмічатися складні і безповоротні тенденції. І це правильно, противник повинен платити високу ціну за розв'язану агресію, відшкодувати збитки Україні