рф витратила всі накопичені за час правління путіна ресурси - СЗР
Київ • УНН
Голова СЗР Олександр Іващенко заявив про виснаження російських ресурсів та погіршення економіки рф. За його словами, наприкінці року та в наступному році економіка рф може зіткнутися з безповоротними тенденціями.
Глава Служби зовнішньої розвідки України Олександр Іващенко заявив, що росія вже витратила всі ресурси, накопичені за час правління диктатора володимира путіна, передає УНН.
Економіка на сьогодні слабка, має тенденції до погіршення. Все що було накопичено за часи правління путіна вже потрачено. У кінці року можливо наступний рік в економіці можуть відмічатися складні і безповоротні тенденції. І це правильно, противник повинен платити високу ціну за розв'язану агресію, відшкодувати збитки Україні
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Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що росії потрібне припинення вогню "для передишки та продовження агресії".
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Начальник ГУР Буданов заявив, що керівництво рф усвідомило помилковість вторгнення через неправдиві дані розвідки. росія планувала захопити Київ за 3 дні, але їхні розрахунки виявилися хибними.