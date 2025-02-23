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05:23 • 18677 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123574 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183203 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147572 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139012 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117445 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108063 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142410 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134557 перегляди

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рф витратила всі накопичені за час правління путіна ресурси - СЗР

рф витратила всі накопичені за час правління путіна ресурси - СЗР

Київ • УНН

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Голова СЗР Олександр Іващенко заявив про виснаження російських ресурсів та погіршення економіки рф. За його словами, наприкінці року та в наступному році економіка рф може зіткнутися з безповоротними тенденціями.

Глава Служби зовнішньої розвідки України Олександр Іващенко заявив, що росія вже витратила всі ресурси, накопичені за час правління диктатора володимира путіна, передає УНН.

Економіка на сьогодні слабка, має тенденції до погіршення. Все що було накопичено за часи правління путіна вже потрачено. У кінці року можливо наступний рік в економіці можуть відмічатися складні і безповоротні тенденції. І це правильно, противник повинен платити високу ціну за розв'язану агресію, відшкодувати збитки Україні 

- повідомив Іващенко під час форму "Україна. Рік 2025".

Раніше

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що росії потрібне припинення вогню "для передишки та продовження агресії".

Нагадаємо

Начальник ГУР Буданов заявив, що керівництво рф усвідомило помилковість вторгнення через неправдиві дані розвідки. росія планувала захопити Київ за 3 дні, але їхні розрахунки виявилися хибними.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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sluzhba-zovnishnoi-rozvidky-ukrainyСлужба зовнішньої розвідки України
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