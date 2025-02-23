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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф потратила все накопленные за время правления путина ресурсы - СВР

рф потратила все накопленные за время правления путина ресурсы - СВР

Киев  •  УНН

 • 6116 просмотра

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Глава СВР Александр Иващенко заявил об истощении российских ресурсов и ухудшении экономики рф. По его словам, в конце года и в следующем году экономика рф может столкнуться с необратимыми тенденциями.

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Иващенко заявил, что россия уже потратила все ресурсы, накопленные за время правления диктатора владимира путина, передает УНН.

Экономика на сегодня слабая, имеет тенденции к ухудшению. Все что было накоплено за время правления путина уже потрачено. В конце года возможно следующий год в экономике могут отмечаться сложные и необратимые тенденции. И это правильно, противник должен платить высокую цену за развязанную агрессию, возместить ущерб Украине 

- сообщил Иващенко во время формы «Украина. Год 2025».

Ранее

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что россии нужно прекращение огня "для передышки и продолжения агрессии".

Напомним

Начальник ГУР Буданов заявил, что руководство рф осознало ошибочность вторжения из-за ложных данных разведки. россия планировала захватить Киев за 3 дня, но их расчеты оказались ошибочными.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаЭкономикаполитика
sluzhba-vneshnei-razvedki-ukrainiСлужба внешней разведки Украины
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