рф потратила все накопленные за время правления путина ресурсы - СВР

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Иващенко заявил, что россия уже потратила все ресурсы, накопленные за время правления диктатора владимира путина, передает УНН.

Экономика на сегодня слабая, имеет тенденции к ухудшению. Все что было накоплено за время правления путина уже потрачено. В конце года возможно следующий год в экономике могут отмечаться сложные и необратимые тенденции. И это правильно, противник должен платить высокую цену за развязанную агрессию, возместить ущерб Украине - сообщил Иващенко во время формы «Украина. Год 2025».

Ранее

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что россии нужно прекращение огня "для передышки и продолжения агрессии".

Напомним

Начальник ГУР Буданов заявил, что руководство рф осознало ошибочность вторжения из-за ложных данных разведки. россия планировала захватить Киев за 3 дня, но их расчеты оказались ошибочными.