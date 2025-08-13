россия побила рекорд ударов дронов по Украине: в июле запустила более 6,2 тысячи беспилотников

$41.430.02
Эксклюзив
12:02 • 5822 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 16196 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 33052 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 21796 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 37701 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 50432 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 32396 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 65995 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83416 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52746 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Эксклюзив
09:48 • 33052 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 33052 просмотра
Эксклюзив
08:39 • 37701 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 37701 просмотра
13 августа, 06:18 • 50432 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
12 августа, 17:43 • 65995 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
12 августа, 16:50 • 41749 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
россия побила рекорд ударов дронов по Украине: в июле запустила более 6,2 тысячи беспилотников

Киев • УНН

 • 222 просмотра

В июле 2025 года россия совершила 6200 атак дронами-камикадзе по Украине, превысив июньский рекорд в 5600. Британская разведка отмечает, что россия комбинирует атаки дронами с ракетными ударами для истощения украинской ПВО.

россия побила рекорд ударов дронов по Украине: в июле запустила более 6,2 тысячи беспилотников

В июле 2025 года россия совершила наибольшее с начала войны количество атак дронами-камикадзе по территории Украины – около 6200 запусков. Это превышает предыдущий рекорд в 5600, зафиксированный в июне. Об этом в соцсети "Х" сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Военное ведомство сообщило, что в прошлом месяце россия резко увеличила использование односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов (OWA UAS) против Украины, установив новый ежемесячный рекорд. По их данным, в июле 2025 года враг запустил примерно 6200 дронов-камикадзе, тогда как в июне эта цифра составляла около 5600.

Британская разведка отмечает, что россия активно комбинирует атаки дронами с пусками своих основных крылатых и баллистических ракет.

Такая тактика имеет целью повысить шансы ракет прорвать украинскую систему противовоздушной обороны и усложнить работу расчетов ПВО.

Эксперты отмечают, что рекордное использование беспилотников свидетельствует о наращивании темпов производства и поставок дронов, а также о стремлении россии истощить украинские запасы средств перехвата. В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают усиливать систему противодействия массированным воздушным ударам, в частности благодаря международной помощи.

На Херсонщине и Донетчине дроны РФ атаковали легковые авто и "скорую": есть погибший и раненые13.08.2025, 13:30 • 3820 просмотров

Степан Гафтко

ВойнаНовости Мира
Министерство обороны (Великобритания)
Великобритания
Украина