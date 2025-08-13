россия побила рекорд ударов дронов по Украине: в июле запустила более 6,2 тысячи беспилотников

В июле 2025 года россия совершила наибольшее с начала войны количество атак дронами-камикадзе по территории Украины – около 6200 запусков. Это превышает предыдущий рекорд в 5600, зафиксированный в июне. Об этом в соцсети "Х" сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Военное ведомство сообщило, что в прошлом месяце россия резко увеличила использование односторонних ударных беспилотных летательных аппаратов (OWA UAS) против Украины, установив новый ежемесячный рекорд. По их данным, в июле 2025 года враг запустил примерно 6200 дронов-камикадзе, тогда как в июне эта цифра составляла около 5600.

Британская разведка отмечает, что россия активно комбинирует атаки дронами с пусками своих основных крылатых и баллистических ракет.

Такая тактика имеет целью повысить шансы ракет прорвать украинскую систему противовоздушной обороны и усложнить работу расчетов ПВО.

Эксперты отмечают, что рекордное использование беспилотников свидетельствует о наращивании темпов производства и поставок дронов, а также о стремлении россии истощить украинские запасы средств перехвата. В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают усиливать систему противодействия массированным воздушным ударам, в частности благодаря международной помощи.

