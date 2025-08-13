росія побила рекорд ударів дронів по Україні: у липні запустила понад 6,2 тисячі безпілотників

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
12:02 • 5900 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 16275 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 33175 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 21864 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 37805 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 23707 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 50507 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 32414 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 66043 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 83425 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 43582 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 22743 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 6232 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 31433 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 11477 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 33179 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 37809 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 50509 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 66045 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 41794 перегляди
УНН Lite
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 2126 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 23351 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 44193 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 23607 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 31084 перегляди
росія побила рекорд ударів дронів по Україні: у липні запустила понад 6,2 тисячі безпілотників

Київ • УНН

 • 238 перегляди

У липні 2025 року росія здійснила 6200 атак дронами-камікадзе по Україні, перевищивши червневий рекорд у 5600. Британська розвідка зазначає, що росія комбінує атаки дронами з ракетними ударами для виснаження української ППО.

росія побила рекорд ударів дронів по Україні: у липні запустила понад 6,2 тисячі безпілотників

У липні 2025 року росія здійснила найбільшу з початку війни кількість атак дронами-камікадзе по території України - близько 6200 запусків. Це перевищує попередній рекорд у 5600, зафіксований у червні. Про це у соцмережі "Х" повідомило Міністерство оборони Британії, пише УНН.

Деталі

Військове відомство повідомило, що минулого місяця росія різко збільшила використання односторонніх ударних безпілотних літальних апаратів (OWA UAS) проти України, встановивши новий щомісячний рекорд. За їхніми даними, у липні 2025 року ворог запустив приблизно 6200 дронів-камікадзе, тоді як у червні ця цифра становила близько 5600.

Британська розвідка наголошує, що росія активно комбінує атаки дронами з пусками своїх основних крилатих та балістичних ракет.

Така тактика має на меті підвищити шанси ракет прорвати українську систему протиповітряної оборони та ускладнити роботу розрахунків ППО.

Експерти зазначають, що рекордне використання безпілотників свідчить про нарощення темпів виробництва та поставок дронів, а також про прагнення росії виснажити українські запаси засобів перехоплення. Водночас Збройні Сили України продовжують посилювати систему протидії масованим повітряним ударам, зокрема завдяки міжнародній допомозі.

На Херсонщині і Донеччині дрони рф атакували легкові авто і "швидку": є загиблий і поранені13.08.25, 13:30 • 3824 перегляди

Степан Гафтко

ВійнаНовини Світу
Міністерство оборони Великої Британії
Велика Британія
Україна