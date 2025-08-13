росія побила рекорд ударів дронів по Україні: у липні запустила понад 6,2 тисячі безпілотників

У липні 2025 року росія здійснила найбільшу з початку війни кількість атак дронами-камікадзе по території України - близько 6200 запусків. Це перевищує попередній рекорд у 5600, зафіксований у червні. Про це у соцмережі "Х" повідомило Міністерство оборони Британії, пише УНН.

Деталі

Військове відомство повідомило, що минулого місяця росія різко збільшила використання односторонніх ударних безпілотних літальних апаратів (OWA UAS) проти України, встановивши новий щомісячний рекорд. За їхніми даними, у липні 2025 року ворог запустив приблизно 6200 дронів-камікадзе, тоді як у червні ця цифра становила близько 5600.

Британська розвідка наголошує, що росія активно комбінує атаки дронами з пусками своїх основних крилатих та балістичних ракет.

Така тактика має на меті підвищити шанси ракет прорвати українську систему протиповітряної оборони та ускладнити роботу розрахунків ППО.

Експерти зазначають, що рекордне використання безпілотників свідчить про нарощення темпів виробництва та поставок дронів, а також про прагнення росії виснажити українські запаси засобів перехоплення. Водночас Збройні Сили України продовжують посилювати систему протидії масованим повітряним ударам, зокрема завдяки міжнародній допомозі.

На Херсонщині і Донеччині дрони рф атакували легкові авто і "швидку": є загиблий і поранені