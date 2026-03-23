россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
Киев • УНН
Зеленский заявил о планах рф установить четыре станции управления дронами в беларуси. ГУР проинформирует партнеров и медиа об этих угрозах.
россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории беларуси. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Олега Иващенко, передает УНН.
Имеем четкую информацию, что россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси. Будем реагировать соответственно
Кроме того, Глава государства поручил Иващенко проинформировать партнеров и представителей медиа относительно тех данных, которые "можем сделать открытыми".
