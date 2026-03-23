Украина располагает неопровержимыми данными о том, что рф продолжает предоставлять разведывательную информацию Ирану - Зеленский

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Украина располагает доказательствами передачи россией разведывательных данных иранскому режиму. Оккупанты также намеренно преувеличивают собственные успехи для будущих переговоров.

У официального Киева есть неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Олега Иващенко, передает УНН.

Имеем неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму. Россия использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных по взаимодействию от партнеров на Ближнем Востоке

- сообщил Зеленский.

Кроме того, по его словам, ГУР в регулярном формате предоставляет оценку ситуации на фронте и внутреннюю российскую информацию относительно активности на поле боя.

Российское командование постоянно пытается преувеличить достижения российских войск на передовой и в дальнейшем использовать такие преувеличенные данные штаба группировки российского оккупационного контингента в переговорном процессе

- добавил Президент.

Иран получает военную помощь от россии и Китая для борьбы с США - глава МИД Арагчи15.03.26, 18:26 • 11562 просмотра

Антонина Туманова

