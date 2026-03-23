Україна має неспростовні дані, що рф продовжує надавати розвідувальну інформацію Ірану - Зеленський

Офіційний Київ має неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка, передає УНН.

Маємо неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході - повідомив Зеленський.

Крім того, за його словами, ГУР у регулярному форматі надає оцінку ситуації на фронті та внутрішню російську інформацію щодо активності на полі бою.

Російське командування постійно намагається прибільшити досягнення російських військ на передовій і в подальшому використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі - додав Президент.

