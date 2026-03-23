росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент

росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території білорусі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка, передає УНН.

Маємо чітку інформацію, що росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно - повідомив Зеленський.

Крім того, Глава держави доручив Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які "можемо зробити відкритими".

