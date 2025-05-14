россия оставляет в Средиземном море корабль с "Калибрами" - ВМС

По состоянию на 06:00 14.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не является безопасным для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.

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