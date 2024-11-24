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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
россия обстреливает Украину северокорейскими ракетами с западными компонентами - CNN

россия обстреливает Украину северокорейскими ракетами с западными компонентами - CNN

Киев  •  УНН

 • 4452 просмотра

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россия выпустила около 60 северокорейских ракет KN-23 по Украине с начала года. В ракетах обнаружены компоненты от девяти западных производителей, включая США, Нидерланды и Великобританию.

россия с начала года выпустила по Украине около 60 северокорейских ракет KN-23, которые имеют западные компоненты, некоторые из них изготовлены в 2023 году. Из корейского в этих ракетах только металл, который быстро ржавеет. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в этом году россия запустила по Украине около 60 северокорейских ракет KN-23, что составляет почти каждую третью из 194 баллистических ракет, выпущенных на сегодняшний день в 2024 году.

"Мы видим, что с весны россия гораздо больше использует баллистические ракеты и ударные беспилотники для ударов по Украине. И меньше использования крылатых ракет", - рассказал CNN исполняющий обязанности начальника коммуникаций ВВС Украины Юрий Игнат.

Издание отмечает, что согласно недавнему отчету Украинской независимой антикоррупционной комиссии, ключевые компоненты, используемые в северокорейских ракетах, производят девять западных производителей, в том числе компании, базирующиеся в Соединенных Штатах, Нидерландах и Великобритании. Некоторые части ракет были изготовлены совсем недавно, в 2023 году, что свидетельствует о возможности быстрой доставки в Северную Корею.

"Все, что работает, чтобы управлять ракетой, заставлять ее летать, - это все сторонние компоненты. Вся электроника иностранная. Ничего корейского в нем нет. Единственное, что является корейским, - это металл, который быстро ржавеет и подвергается коррозии", - сказал в комментарии изданию руководитель лаборатории военных исследований КНИИСЭ Андрей Кульчицкий.

В украинской разведке изданию рассказали, что по расследованиям "подавляющее большинство компонентов являются западными",

Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что достоверной информации о том, как именно компоненты попадают в Северную Корею, нет, но все признаки указывают на то, что Китай является вероятным каналом.

"Мы успешно отследили некоторые из этих компонентов, и последние известные хранители - китайские компании", - сказал заместитель директора по операциям CAR Дэмиен Сплитерс.

Напомним

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) установили, что россия во время комбинированной атаки по Украине 13 ноября среди прочего использовала северокорейские баллистические ракеты типа KN-23/24.

По мнению экспертов КНИИСЭ, в KN-23 объединены как современные технологии, так и решения прошлого века. Существенный процент микроэлектроники произведен в Китае, Тайване, США и других странах. Вероятно, запуски осуществляют с пусковых установок северокорейского производства, поскольку адаптировать российские системы было бы значительно сложнее.

Добавим

Ранее специалисты КНИИСЭ рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

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