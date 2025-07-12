Россия не захватит всю Донецкую область до конца 2025 года: прогноз ISW

Россияне не смогут захватить всю Донецкую область Украины до конца 2025 года. Такой прогноз дали аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Они указали на слова начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который заявил, что цель кремля захватить всю Донецкую область до конца 2025 года "нереалистична".

Усилия России по захвату Донецкой области, входу в Днепропетровскую область и созданию 10-километровой буферной зоны, вероятно, усилят существующие ограничения в российских войсках, еще больше ослабив южные и центральные группировки войск РФ, которые с октября 2023 года почти постоянно ведут боевые действия в Донецкой области - говорится в материале.

В ISW констатируют, что российские войска несут очень большие потери в обмен на непропорционально малые достижения в реализации своих политических и территориальных амбиций.

"Остается неясным, на каком основании российское военное командование считало, что оно сможет захватить остальную часть Донецкой области до сентября 2025 года", - резюмируют аналитики.

Напомним

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что перемирие в Украине может быть достигнуто задолго до конца года, а прекращение огня – в ближайшие месяцы.

У нашей разведки, у разведок партнеров есть информация, что РФ будет затягивать войну - Зеленский