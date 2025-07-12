росія не захопить всю Донецьку область до кінця 2025 року: прогноз ISW

росіяни не зможуть захопити всю Донецьку область України до кінця 2025 року. Такий прогноз дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Вони вказали на слова начальника ГУР Міноборои України Кирила Буданова, який заявив, що мета кремля захопити всю Донецьку область до кінця 2025 року "нереалістична".

Зусилля росії щодо захоплення Донецької області, входу до Дніпропетровської області та створення 10-кілометрової буферної зони, ймовірно, посилять існуючі обмеження в російських військах, ще більше ослабивши південні та центральні угруповання військ рф, які з жовтня 2023 року майже постійно ведуть бойові дії в Донецькій області - йдеться у матеріалі.

В ISW констатують, що російські війська зазнають дуже великих втрат в обмін на непропорційно малі здобутки у досягненні своїх політичних та територіальних амбіцій.

"Залишається незрозумілим, на якій підставі російське військове командування вважало, що воно зможе захопити решту Донецької області до вересня 2025 року", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що перемир'я в Україні може бути досягнуто задовго до кінця року, а припинення вогню – у найближчі місяці.

У нашої розвідки, у розвідок партнерів є інформація, що рф затягуватиме війну - Зеленський