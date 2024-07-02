России не место в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС) и других международных органах, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Сегодня завершился 26-й тур голосования, во время которого Россия не смогла быть избрана в ЭКОСОС, один из шести основных органов ООН. Это голосование еще раз демонстрирует, что Россия может сколько угодно биться о стену, но результат останется неизменным: международным преступникам не рады в международных органах", - написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что приверженность Украины соблюдению целей и принципов Устава ООН остается непоколебимой.

"Мы продолжаем добиваться этих целей при твердой поддержке наших международных партнеров", - добавил он.

Украина заинтересована в конструктивном сотрудничестве и единстве ЕС для защиты мира: Кулеба о председательстве Венгрии в Совете ЕС