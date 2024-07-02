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Росія не змогла отримати місце в Економічній і Соціальній Раді ООН на тлі міжнародної реакції

Київ • УНН

 • 24187 перегляди

Росія не була обрана до Економічної та Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР) після 26 турів голосування, продемонструвавши свою міжнародну ізоляцію через свої злочинні дії.

Росія не змогла отримати місце в Економічній і Соціальній Раді ООН на тлі міжнародної реакції

Росії не місце в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) та інших міжнародних органах, написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні завершився 26-й тур голосування, під час якого Росія не змогла бути обрана до ЕКОСОР, одного з шести основних органів ООН. Це голосування ще раз демонструє, що Росія може скільки завгодно битися об стіну, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не раді в міжнародних органах", - написав Кулеба.

Міністр підкреслив, що відданість України дотриманню цілей і принципів Статуту ООН залишається непохитною.

"Ми продовжуємо домагатися цих цілей за твердої підтримки наших міжнародних партнерів", - додав він.

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Лілія Подоляк

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