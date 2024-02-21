Россия не имеет преимущества на поле боя - Госдеп

Российские войска не имеют сейчас преимущества на фронте. Об этом заявил во время брифинга представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает УНН.

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Миллер признал, что Россия, хоть имеет отдельные достижения, но это произошло из-за нехватки вооружения с украинской стороны.

Украина не могла оснащать свои войска, потому что Конгресс не сделал того, что должен был сделать, чтобы помочь Украине сказал Миллер.

Он отметил, что Украина имеет значительные успехи в Черном море, где Силы обороны существенно подвинули российский флот и организовали новый экспортный коридор.

Это позволяет Украине транспортировать зерно и другие товары через Черное море. Это было невозможным в первые дни войны, когда Россия блокировала украинские порты добавил Миллер.

Он выразил уверенность, что Украина продолжит достигать прогресса на поле боя.

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