Россия не имеет преимущества на поле боя - Госдеп
Киев • УНН
Представитель Госдепартамента заявил, что хотя Россия имеет определенные успехи в войне из-за того, что Украине сначала не хватало оружия, сейчас украинские войска достигли значительного прогресса в противостоянии с российскими военными.
Российские войска не имеют сейчас преимущества на фронте. Об этом заявил во время брифинга представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает УНН.
Детали
Миллер признал, что Россия, хоть имеет отдельные достижения, но это произошло из-за нехватки вооружения с украинской стороны.
Украина не могла оснащать свои войска, потому что Конгресс не сделал того, что должен был сделать, чтобы помочь Украине
Он отметил, что Украина имеет значительные успехи в Черном море, где Силы обороны существенно подвинули российский флот и организовали новый экспортный коридор.
Это позволяет Украине транспортировать зерно и другие товары через Черное море. Это было невозможным в первые дни войны, когда Россия блокировала украинские порты
Он выразил уверенность, что Украина продолжит достигать прогресса на поле боя.
В ООН призвали США продолжить финансирование поддержки беженцев в Украине: необходимо почти 1 млрд долларов21 февраля 2024, 06:57 • 25770 просмотров
Россия не имеет преимущества на поле боя - Госдеп
Представитель Госдепартамента заявил, что хотя Россия имеет определенные успехи в войне из-за того, что Украине сначала не хватало оружия, сейчас украинские войска достигли значительного прогресса в противостоянии с российскими военными.
Украина получит от МВФ почти $900 млн, поскольку помощь США остается приостановленной - Bloomberg
Украина близка к получению 900 миллионов долларов от МВФ в качестве следующего кредитного транша, который поможет профинансировать ее оборону от России и выполнить долговые обязательства.
На Полтавщине раздаются взрывы
В Миргородской общине Полтавской области в Украине прогремели взрывы, сообщают местные жители.
Проект стратегии восстановления Одесской области готов - посольство Швейцарии
Проект Стратегии восстановления и развития Одесской области был разработан областной администрацией совместно с иностранными партнерами, включая три швейцарско-украинские программы.
Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего
Зеленский обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего Украины, утвердив новых начальников Генерального штаба и Сухопутных войск, а также уволив командующего Десантно-штурмовых войск.
В США "примерная мать" шестерых детей получила 60 лет тюрьмы за жестокое обращение с детьми
Американский суд приговорил блогера-миллионершу Руби Франке к 60 годам заключения за жестокое обращение с детьми после того, как ее истощенный сын сбежал из дома в поисках еды и воды, а дочь имела следы побоев и недоедания.
Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" предложил повысить зарплаты военным до 200 тыс. грн - нардеп
Во время встречи со своей партийной фракцией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащим, прослужившим на передовой два года, должна быть повышена зарплата до 200 000 гривен.
В Раде подтвердили, что "слуга народа" Медяник слагает мандат
Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" сложил свой мандат, что уменьшит количество депутатов в Верховной Раде до нового антирекордного минимума в 400 человек.
Российских кораблей будет меньше: Федоров анонсировал морской бой
Вице-премьер-министр Федоров объявил о предстоящем морском сражении и добавил, что российских кораблей будет меньше.
россияне нанесли два удара по Орехову, повреждены здания - Федоров
россияне нанесли восемь ударов в Запорожской области, попав в нежилое здание в центре города Орехов, и еще шесть ударов вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки, потери пока устанавливаются.