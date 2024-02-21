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Росія не має переваги на полі бою – Дерджеп

Росія не має переваги на полі бою – Дерджеп

Київ • УНН

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Речник Держдепартаменту заявив, що хоча Росія має певні успіхи у війні через те, що Україні спочатку не вистачало зброї, зараз українські війська досягли значного прогресу у протистоянні з російськими військовими.

Російські війська не мають зараз переваги на фронті. Про це заявив під час брифінгу речник Держдепу Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

Міллер визнав, що Росія, хоч має окремі здобутки, але це сталося через брак озброєння з українського боку.

Україна не мала змоги оснащувати свої війська, тому що Конгрес не зробив того, що повинен був зробити, щоб допомогти Україні

сказав Міллер.

Він наголосив, що Україна має значні успіхи у Чорному морі, де Сили оборони суттєво посунули російський флот та організували новий експортний коридор.

Це дозволяє Україні транспортувати зерно та інші товари через Чорне море. Це було неможливим у перші дні війни, коли Росія блокувала українські порти

додав Міллер.

Він висловив упевненість, що Україна продовжить досягати прогресу на полі бою.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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