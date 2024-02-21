Росія не має переваги на полі бою – Дерджеп
Київ • УНН
Речник Держдепартаменту заявив, що хоча Росія має певні успіхи у війні через те, що Україні спочатку не вистачало зброї, зараз українські війська досягли значного прогресу у протистоянні з російськими військовими.
Російські війська не мають зараз переваги на фронті. Про це заявив під час брифінгу речник Держдепу Метью Міллер, передає УНН.
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Міллер визнав, що Росія, хоч має окремі здобутки, але це сталося через брак озброєння з українського боку.
Україна не мала змоги оснащувати свої війська, тому що Конгрес не зробив того, що повинен був зробити, щоб допомогти Україні
Він наголосив, що Україна має значні успіхи у Чорному морі, де Сили оборони суттєво посунули російський флот та організували новий експортний коридор.
Це дозволяє Україні транспортувати зерно та інші товари через Чорне море. Це було неможливим у перші дні війни, коли Росія блокувала українські порти
Він висловив упевненість, що Україна продовжить досягати прогресу на полі бою.
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