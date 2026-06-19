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Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть пострадавшие и поврежденные дома

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Российские войска ночью нанесли удар КАБами по Холодногорскому району Харькова. Повреждено около 15 частных домов, есть пострадавшие.

Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть пострадавшие и поврежденные дома

Российские войска ночью нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки есть пострадавшие, их количество и состояние уточняются. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

По словам Терехова, после попадания КАБов в районе зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Предварительно известно, что в результате удара повреждено около 15 частных жилых домов. Также разрушения получило складское помещение.

Сейчас продолжается обследование территории, попавшей под обстрел. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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Степан Гафтко

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