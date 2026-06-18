Число пострадавших в Днепре от удара рф возросло до 12 человек, двое погибли
Киев • УНН
Оккупанты более 20 раз атаковали Днепр и область артиллерией, беспилотниками и ракетами. Всего в результате атак погибло два человека, 17 получили ранения.
В Днепре увеличилось количество раненых в результате российского удара 18 июня. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
В результате атаки пострадали 12 человек, из них девять - в больнице в состоянии средней тяжести.
В то же время россияне нанесли удар не только по областному центру, но и по другим городам области. В Никопольском районе погиб один человек, пятеро пострадали. 56-летняя женщина и 53-летний мужчина госпитализированы.
Более 20 раз враг атаковал три района области артиллерией, беспилотниками и ракетами. Всего в результате атак погибли два человека, 17 получили ранения.
Контекст
Утром 18 июня российские войска нанесли удар баллистикой по Днепру. В результате погиб человек, также сообщалось о 9 раненых.
Также в результате удара пострадало частное предприятие. Впоследствии количество раненых возросло до 10 человек.
Зеленский: будет пылать Украина - будет пылать москва18.06.26, 12:53 • 2746 просмотров