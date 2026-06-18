Число пострадавших в Днепре от удара рф возросло до 12 человек, двое погибли

$44.810.0251.930.01
ukenru
Эксклюзив
15:54 • 6800 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
15:03 • 9368 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
14:15 • 10025 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
14:07 • 11110 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
14:03 • 9812 просмотра
Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
13:03 • 8202 просмотра
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
13:02 • 10331 просмотра
Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката
12:19 • 4294 просмотра
Помощь от партнеров до лета была ниже прогноза, но ожидается наверстывание с около $13 млрд уже в июне - НБУ
11:55 • 3490 просмотра
Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на рассмотрение СНБО - СвириденкоPhoto
18 июня, 11:13 • 13984 просмотра
Баллистическая ракета украинского производства FP-7 проходит сертификацию - CEO и CTO Fire Point Ирина ТерехVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
1.8м/с
49%
751мм
Популярные новости
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 22541 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Московского НПЗ, нефтебазы, железнодорожного моста через Северо-Крымский канал и не только18 июня, 08:02 • 12510 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo18 июня, 10:14 • 33230 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей18 июня, 10:26 • 27496 просмотра
В Украину вернули тела 522 павших - Коордштаб18 июня, 10:59 • 17113 просмотра
публикации
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
15:54 • 6818 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto13:45 • 10609 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей18 июня, 10:26 • 27695 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo18 июня, 10:14 • 33448 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 93650 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Денис Штилерман
Дональд Трамп
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 22696 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 33257 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 35993 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 43516 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 44653 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Ракетный комплекс "Панцирь"
Крылатая ракета
MIM-104 Patriot

Число пострадавших в Днепре от удара рф возросло до 12 человек, двое погибли

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Оккупанты более 20 раз атаковали Днепр и область артиллерией, беспилотниками и ракетами. Всего в результате атак погибло два человека, 17 получили ранения.

Число пострадавших в Днепре от удара рф возросло до 12 человек, двое погибли
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре увеличилось количество раненых в результате российского удара 18 июня. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

В результате атаки пострадали 12 человек, из них девять - в больнице в состоянии средней тяжести.

В то же время россияне нанесли удар не только по областному центру, но и по другим городам области. В Никопольском районе погиб один человек, пятеро пострадали. 56-летняя женщина и 53-летний мужчина госпитализированы.

Более 20 раз враг атаковал три района области артиллерией, беспилотниками и ракетами. Всего в результате атак погибли два человека, 17 получили ранения.

Контекст

Утром 18 июня российские войска нанесли удар баллистикой по Днепру. В результате погиб человек, также сообщалось о 9 раненых.

Также в результате удара пострадало частное предприятие. Впоследствии количество раненых возросло до 10 человек.

Зеленский: будет пылать Украина - будет пылать москва18.06.26, 12:53 • 2746 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Теракт
Взрывы
Война в Украине
Днепропетровская область
Днепр (город)