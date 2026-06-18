Зеленский: будет пылать Украина — будет пылать москва

Украина стремится к миру, но если россия будет продолжать войну и наносить удары по Украине – будут ответные удары. Об этом в комментарии журналистам сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Он назвал сегодняшние удары по москве абсолютно справедливым ответом.

Что касается нашего ответа, абсолютно справедливого, по москве. Вы видите все, несмотря на три кольца противовоздушной обороны, которая есть в москве, мы говорили, что мы будем их доставать. Если путин не хочет заканчивать эту войну, хочет продолжать – мы тихонько сидеть не будем, будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым. Они ударили по Лавре. Во время нашей встречи с журналистами мы были в Лавре. Я сказал абсолютно откровенно, мы подготовим ответ и вы это увидите. Я думаю, что вы это видите. Мы не хотим этой войны и никогда не хотели. И все это знают, и партнеры это знают. И точно не хотим, чтобы пылала Украина из-за врага. Но если будет пылать Украина, будет пылать и ваша москва - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все партнеры знают, что Украина поддерживает идею окончания войны, в то время как путин делает все, чтобы прямо не отвечать на вопросы прекращения огня и вопросы окончания войны.

"Поэтому я считаю, что мы должны усиливать давление. Безусловно, я говорю о давлении разного характера. Это не только дальнобойные санкции Украины, это и партнерские санкции энергетические. Теневой флот, энергетика, нефть, газ, банковская система, оружие, оборонка. Все, что можно, чтобы россия чувствовала, что нет смысла воевать. Главное, чтобы народ россии начал чувствовать, что воюет один человек, путин, а расплачиваются за все люди. И поэтому, на мой взгляд, надо давить всем на путина. Украинцам надо давить, абсолютно всем европейцам, американцам, ну и русским – пора уже трезветь и давить на своего руководителя", - считает Президент Зеленский.

Напомним

В ночь на 18 июня 2026 года подразделения Сил обороны в московской области российской федерации повторно поразили Московский нефтеперерабатывающий завод. Очевидно, что это стало ответом на удар, в частности, по Успенскому собору Киево-Печерской Лавры, который россия нанесла во время массированной атаки на Киев 15 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 производства украинской компании Fire Point над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.