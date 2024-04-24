россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

россия намерена усилить удары по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре и материально-техническому обеспечению украинских войск до прибытия помощи от США. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики ISW проанализировали заявления министра обороны россии сергея шойгу во время выступления на коллегии минобороны 23 апреля, где он заявил о наступательных операциях россиян вблизи Часового Яра, Авдеевки и Донецка и о намерении россии усилить удары по украинской логистике.

российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции в ближайшие недели, чтобы использовать украинские материальные ограничения в преддверии ожидаемого прибытия помощи безопасности США - говорится в отчете.

Как отметили аналитики, сосредоточенность шойгу на наступательных операциях вблизи Часового Яра, к западу от Авдеевки, а также к западу и юго-западу от Донецка указывает на то, что российские войска, вероятно, усилят наступление в этих районах, где российские силы предпочитают более широкие наступательные операции.

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В ISW также отметили, что российские войска нанесли сильные удары по объектам украинской транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области 19 апреля и могут намереваться повторить и расширить эти удары в ближайшие недели, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.

По оценке аналитиков, российское военное командование может надеяться, что скоординированные усилия по перекрытию ограничат способность Украины в достаточной степени распределять живую силу и материально-технические средства на критически важных участках фронта и "задержат улучшение возможностей, которые предоставит украинским войскам прибытие американской помощи по безопасности".

Напомним

В Днепропетровской области в результате российских обстрелов повреждено предприятие, сельскохозяйственная компания, линии электропередач, частный дом и хозяйственная постройка.

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