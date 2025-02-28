россия и Китай пытаются завербовать недовольных увольнениями федеральных служащих - разведка США
Киев • УНН
Разведка США обнаружила попытки россии и Китая завербовать федеральных служащих, уволенных администрацией Трампа. Страны создали специальные сайты для поиска бывших работников с допуском к гостайне.
Разведданные указывают, что иностранные противники, включая россию и Китай, дали указание службам вербовать федеральных служащих США, работающих в сфере нацбезопасности. Они ориентируются на тех, кто был уволен или кандидатов на увольнение. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Россия и Китай сосредотачивают свои усилия на недавно уволенных работниках с допуском к государственной тайне и работниках на испытательном сроке, которые могут иметь ценную информацию о критически важной инфраструктуре США и жизненно важной государственной бюрократии. По меньшей мере две страны уже создали рекрутинговые сайты и начали агрессивно искать федеральных служащих в LinkedIn,
Другой собеседник CNN сказал, что противники считают, что работники "сейчас наиболее уязвимы", а третий источник подчеркнул: "выброшенные на обочину федеральные служащие являются чрезвычайно привлекательными целями для разведывательных служб наших конкурентов".
Напомним
Уильям Алсуп, федеральный судья в Вашингтоне, 27 февраля отказался приостановить массовые увольнения федеральных служащих, предписанные президентом США Дональдом Трампом в рамках его усилий по демонтажу бюрократического аппарата правительства.
Пять бывших министров обороны осудили увольнение президентом США Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов и нескольких других высокопоставленных военных. Они призвали Конгресс провести слушания и привлечь Трампа к ответственности.
В январе 2025 года Трамп подписал указ о сокращении штата правительства и предоставлении больших полномочий новому Департаменту по вопросам эффективности правительства (DOGE), который подчиняется Илону Маску.