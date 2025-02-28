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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росія і Китай намагаються завербувати невдоволених звільненнями федеральних службовців - розвідка США

Київ • УНН

 • 40717 перегляди

Розвідка США виявила спроби росії та Китаю завербувати федеральних службовців, звільнених адміністрацією Трампа. Країни створили спеціальні сайти для пошуку колишніх працівників з допуском до держтаємниці.

росія і Китай намагаються завербувати невдоволених звільненнями федеральних службовців - розвідка США

Розвіддані вказують, що іноземні супротивники, включаючи росію і Китай, дали вказівку службам вербувати федеральних службовців США, які працюють у сфері нацбезпеки. Вони орієнтуються на тих, хто був звільнений або кандидатів на звільнення. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Росія і Китай зосереджують свої зусилля на нещодавно звільнених працівниках з допуском до державної таємниці та працівниках на випробувальному терміні, які можуть мати цінну інформацію про критично важливу інфраструктуру США і життєво важливу державну бюрократію. Щонайменше дві країни вже створили рекрутингові сайти і почали агресивно шукати федеральних службовців у LinkedIn,

- йдеться в матеріалі з посиланням на два джерела видання.

Інший співрозмовник CNN сказав, що противники вважають, що працівники "зараз найбільш вразливі", а третє джерело підкреслило: "викинуті на узбіччя федеральні службовці є надзвичайно привабливими цілями для розвідувальних служб наших конкурентів".

Нагадаємо

Вільям Алсуп, федеральний суддя у Вашингтоні, 27 лютого відмовився призупинити масові звільнення федеральних службовців, наказані президентом США Дональдом Трампом у рамках його зусиль з демонтажу бюрократичного апарату уряду.

П'ять колишніх міністрів оборони засудили звільнення президентом США Дональдом Трампом голови Об'єднаного комітету начальників штабів і кількох інших високопоставлених військових. Вони закликали Конгрес провести слухання й притягнути Трампа к відповідальності.

У січні 2025 року Трамп підписав указ про скорочення штату уряду та надання більших повноважень новому Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE), який підпорядковується Ілону Маску.

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