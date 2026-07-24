россия готовит новую и довольно значительную волну мобилизации на осень - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф готовит значительную мобилизацию на осень. По его словам, путин планирует увеличивать атаки и расширять войну.
В россии готовят на осень новую волну мобилизации, и довольно значительную, путин еще собирается увеличивать атаки и расширять эту войну. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Имеем четкую информацию от разведки, что в россии готовят на осень новую волну мобилизации, и довольно значительную. В это время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а путин еще собирается увеличивать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах
По словам Президента, Украина должна превентивно от этого защищаться на всех уровнях: на фронте, в наших дальнобойных санкциях, также в мидстрайках, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир.
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