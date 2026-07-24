россия готовит новую и довольно значительную волну мобилизации на осень - Зеленский

В россии готовят на осень новую волну мобилизации, и довольно значительную, путин еще собирается увеличивать атаки и расширять эту войну. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Имеем четкую информацию от разведки, что в россии готовят на осень новую волну мобилизации, и довольно значительную. В это время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а путин еще собирается увеличивать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах