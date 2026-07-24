Зеленский предупредил, что в течение 48 часов возможен новый массированный ракетный удар рф

Россияне приготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Предварительная информация такова, что в течение 48 часов может быть нанесен удар. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы знаем от разведок и наших партнеров, что россияне приготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть, этот удар будет сегодня: предварительная информация такова, что в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя – обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги - Зеленский.

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