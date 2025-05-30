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россия диктует условия "мирных" переговоров, обвиняя Украину в затягивании процесса - ISW

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Российские чиновники пытаются навязать Украине свои условия и время для мирных переговоров. Кремль хочет использовать любые достижения на фронте для получения уступок от Украины.

россия диктует условия "мирных" переговоров, обвиняя Украину в затягивании процесса - ISW

Российские официальные лица продолжают диктовать условия и время мирных переговоров с Украиной и пытаются "запутать" их текущее состояние. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что российские чиновники "ставят условия, чтобы ложно обвинить Украину в затягивании переговоров".

Министр иностранных дел россии сергей лавров 28 мая заявил, что россия готова представить свой меморандум об условиях мирных переговоров во время следующей двусторонней встречи с Украиной, и предложил встретиться представителям россии и Украины в Стамбуле 2 июня. Министр обороны Украины Рустем Умеров ... ответил на предложение россии от 28 мая и заявил, что Украина готова к прекращению огня и дальнейшим переговорам, и что Украина уже представила свой меморандум россии. 29 мая пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что россия не получила копию украинского меморандума и что Украина не ответила на предложение лаврова

- указывают аналитики.

Трамп может нанести удар по путину из-за срыва переговоров по Украине - NBC News30.05.25, 03:12 • 996 просмотров

Они акцентируют, что россия заставляет Украину пойти на уступки относительно сроков, условий и места переговоров. Так, российский диктатор владимир путин сначала предложил в ночь с 10 на 11 мая "возобновить" двусторонние мирные переговоры, состоявшиеся в 2022 году в Стамбуле, но позже отклонил приглашение Президента Украины Владимира Зеленского на личную встречу в Стамбуле.

Готовность Украины принять участие в переговорах 15-16 мая в Стамбуле с российскими официальными лицами сама по себе была значительной уступкой, поскольку проведение переговоров в Стамбуле вписывалось в нарратив путина о том, что текущие переговоры являются возобновлением Стамбульских протоколов 2022 года, в которых Россия требовала от Украины фактически капитулировать перед Россией

- отмечают в ISW.

Аналитики предполагают, что российские войска будут продолжать давление вдоль линии фронта, пока Украина не примет условия россии, а кремль будет пытаться использовать любые новые достижения на поле боя, чтобы получить дополнительные уступки от Украины и Запада во время переговоров.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проинформировал спецпредставителя президента США Стивена Виткоффа о важности присутствия представителей США и Европейского Союза во время очередного раунда переговоров с россией о мире в Украине.

На днях министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию относительно прекращения огня. российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ.

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие30.05.25, 02:10 • 830 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Рустем Умєров
Институт изучения войны
Андрей Ермак
Стамбул
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
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