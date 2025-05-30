росія диктує умови "мирних" переговорів, звинувачуючи Україну в затягуванні процесу - ISW

Російські офіційні особи продовжують диктувати умови та час мирних переговорів з Україною та намагаються "заплутати" їхній поточний стан. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Зазначається, що російські чиновники "ставлять умови, щоб неправдиво звинуватити Україну в затягуванні переговорів".

Міністр закордонних справ росії сергій лавров 28 травня заявив, що росія готова представити свій меморандум про умови мирних переговорів під час наступної двосторонньої зустрічі з Україною, і запропонував зустрітися представникам росії та України в Стамбулі 2 червня. Міністр оборони України Рустем Умєров ... відповів на пропозицію росії від 28 травня і заявив, що Україна готова до припинення вогню і подальших переговорів, і що Україна вже представила свій меморандум росії. 29 травня речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія не отримала копію українського меморандуму і що Україна не відповіла на пропозицію лаврова - вказують аналітики.

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Вони акцентують, що росія змушує Україну піти на поступки щодо термінів, умов і місця переговорів. Так, російський диктатор володимир путін спочатку запропонував у ніч з 10 на 11 травня "відновити" двосторонні мирні переговори, що відбулися 2022 року в Стамбулі, але пізніше відхилив запрошення Президента України Володимира Зеленського на особисту зустріч у Стамбулі.

Готовність України взяти участь у переговорах 15-16 травня в Стамбулі з російськими офіційними особами сама по собі була значною поступкою, оскільки проведення переговорів у Стамбулі вписувалося в наратив путіна про те, що поточні переговори є відновленням Стамбульських протоколів 2022 року, в яких Росія вимагала від України фактично капітулювати перед Росією - зазначають в ISW.

Аналітики припускають, що російські війська продовжуватимуть тиск уздовж лінії фронту, доки Україна не прийме умови росії, а кремль намагатиметься використати будь-які нові досягнення на полі бою, щоб отримати додаткові поступки від України та Заходу під час переговорів.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував спецпредставника президента США Стівена Віткоффа про важливість присутності представників США та Європейського Союзу під час чергового раунду переговорів з росією щодо миру в Україні.

Днями міністр оборони Рустем Умеров передав помічнику президента росії володимиру мединському документ, що відображає українську позицію щодо припинення вогню. російська сторона має ще як мінімум чотири дні, щоб передати Україні для обробки їх документ.

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