россия атакует украинский морской коридор с 2022 года, а не "в ответ" на действия Украины - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российские атаки на гражданское судоходство являются системной кампанией террора с 2022 года. Он привел данные о повреждении 1054 объектов портовой инфраструктуры и 232 гражданских судов.
Российские атаки на украинский морской коридор в Черном море являются частью системной кампании террора, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения, а не "ответом" на какие-либо действия Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в субботу в X, пишет УНН.
Детали
По словам главы МИД, международное сообщество не должно поддаваться на российские информационные манипуляции, которые пытаются оправдать удары по гражданскому судоходству.
"Кампания российского террора против гражданского судоходства началась не в июле 2026 года. С 2022 года москва систематически атакует украинские порты, портовую инфраструктуру, аграрный экспорт, гражданские суда, их экипажи и зернохранилища", – подчеркнул Сибига.
Он сообщил, что с 2022 года российские удары повредили или уничтожили 1054 объекта портовой инфраструктуры, поразили 232 гражданских судна и привели к гибели или ранению 307 гражданских лиц.
Министр подчеркнул, что украинский морской коридор остается одним из ключевых элементов глобальной продовольственной безопасности.
"С начала его работы в сентябре 2023 года им было перевезено 208,9 млн тонн грузов, в том числе 123,8 млн тонн зерна, что обеспечивает продовольствием людей в более чем 55 странах мира. Именно это россия и пытается уничтожить", – отметил он.
Сибига подчеркнул, что россия использует голод как инструмент давления, а ее действия представляют угрозу не только для Украины, но и для миллионов людей в мире.
"Призываем международное сообщество к решительному и единому ответу. Требуйте от москвы немедленно прекратить атаки на свободу судоходства и перестать пытаться превратить Черное море в еще один Ормузский пролив", – заявил глава МИД.
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига24.07.26, 15:59 • 54924 просмотра