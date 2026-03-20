россия атаковала объекты Нафтогаза в Полтавской и Сумской областях
Киев • УНН
Враг повредил инфраструктуру Группы Нафтогаз в двух областях. Работа оборудования остановлена, к счастью, персонал не пострадал, и пожар уже ликвидирован.
Этой ночью россия снова атаковала объекты Группы Нафтогаз в Полтавской и Сумской областях, есть разрушения. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает УНН.
Есть разрушения. Благодаря профессиональным действиям ГСЧС и специалистов компании пожар на одном из объектов удалось оперативно ликвидировать. Работа оборудования остановлена, продолжается оценка ущерба
По его словам, на момент атаки персонал был в укрытии.
Обошлось без пострадавших. В этом году враг уже более 30 раз целенаправленно атаковал критическую инфраструктуру Группы Нафтогаз
