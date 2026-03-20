росія атакувала об’єкти Нафтогазу на Полтавщині та Сумщині
Київ • УНН
Ворог пошкодив інфраструктуру Групи Нафтогаз у двох областях. Роботу обладнання зупинено, на щастя персонал не постраждав і пожежу вже ліквідовано.
Цієї ночі росія знову атакувала об’єкти Групи Нафтогаз на Полтавщині та Сумщині, є руйнування. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає УНН.
Є руйнування. Завдяки професійним діям ДСНС та фахівців компанії пожежу на одному з об’єктів вдалося оперативно ліквідувати. Роботу обладнання зупинено, триває оцінка збитків
За його словами, на момент атаки персонал був в укритті.
Обійшлося без постраждалих. Цього року ворог вже понад 30 разів цілеспрямовано атакував критичну інфраструктуру Групи Нафтогаз
