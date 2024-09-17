Во вторник, 17 сентября, российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Вследствие вражеской атаки погиб человек. об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

россия убила еще одного жителя Херсона. Сегодня в Днепровском районе оккупанты с беспилотника атаковали 63-летнего мужчину - рассказал Прокудин.

По его словам, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Однако от полученных травм пострадавший скончался.

Напомним

Днем, 17 сентября, в Днепровском районе Херсона российские войска сбросили взрывчатку с дрона. В результате атаки пострадала 45-летняя женщина, которая находилась в магазине, получив взрывную травму и контузию.