В Днепровском районе Херсона российские войска атаковали с беспилотника 63-летнего мужчину. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.
Во вторник, 17 сентября, российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Вследствие вражеской атаки погиб человек. об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
россия убила еще одного жителя Херсона. Сегодня в Днепровском районе оккупанты с беспилотника атаковали 63-летнего мужчину
По его словам, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Однако от полученных травм пострадавший скончался.
Напомним
Днем, 17 сентября, в Днепровском районе Херсона российские войска сбросили взрывчатку с дрона. В результате атаки пострадала 45-летняя женщина, которая находилась в магазине, получив взрывную травму и контузию.