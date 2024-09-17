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Армія рф скинула вибухівку з дрона на Херсон: є поранена

Армія рф скинула вибухівку з дрона на Херсон: є поранена

Київ • УНН

 • 23140 перегляди

У Дніпровському районі Херсона російські війська скинули вибухівку з дрона. Внаслідок атаки постраждала 45-річна жінка, яка перебувала в магазині, отримавши вибухову травму і контузію.

У Херсоні російські війська скинули вибухівку з БПЛА на Дніпровський район, внаслідок чого поранення 45-річна жінка, повідомили у вівторок у Херсонській ОВА, передає УНН.

росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 45-річна жінка, яка перебувала у магазину

- йдеться у повідомленні ОВА.

Як повідомляється, жінка дістала вибухову травму і контузію. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.

На Херсонщині вночі знищили 4 "шахеди", через атаки рф двоє загиблих, серед них - дитина17.09.24, 08:49 • 24338 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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