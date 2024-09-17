Армия рф сбросила взрывчатку с дрона на Херсон: есть раненая

В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на Днепровский район, в результате чего ранение 45-летняя женщина, сообщили во вторник в Херсонской ОВА, передает УНН.

россияне атаковали с БПЛА Днепровский район Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 45-летняя женщина, которая находилась в магазине - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, женщина получила взрывную травму и контузию. Бригада "скорой" оказала пострадавшей медпомощь на месте.

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