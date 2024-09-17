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росія атакувала Херсон з безпілотника: загинув 63-річний чоловік

росія атакувала Херсон з безпілотника: загинув 63-річний чоловік

Київ • УНН

 • 17436 перегляди

У Дніпровському районі Херсона російські війська атакували з безпілотника 63-річного чоловіка. Потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.

У вівторок, 17 вересня, російські війська вдарили по Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинула людина. про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

росія вбила ще одного жителя Херсона. Сьогодні у Дніпровоському районі окупанти з безпілотника атакували 63-річного чоловіка

- розповів Прокудін. 

За його словами, у важкому стані його доставили до лікарні. Проте від отриманих травм потерпілий помер.

Нагадаємо

Вдень, 17 вересня, у Дніпровському районі Херсона російські війська скинули вибухівку з дрона. Внаслідок атаки постраждала 45-річна жінка, яка перебувала в магазині, отримавши вибухову травму і контузію.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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