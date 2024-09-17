росія атакувала Херсон з безпілотника: загинув 63-річний чоловік
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона російські війська атакували з безпілотника 63-річного чоловіка. Потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.
У вівторок, 17 вересня, російські війська вдарили по Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинула людина. про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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росія вбила ще одного жителя Херсона. Сьогодні у Дніпровоському районі окупанти з безпілотника атакували 63-річного чоловіка
За його словами, у важкому стані його доставили до лікарні. Проте від отриманих травм потерпілий помер.
Нагадаємо
Вдень, 17 вересня, у Дніпровському районі Херсона російські війська скинули вибухівку з дрона. Внаслідок атаки постраждала 45-річна жінка, яка перебувала в магазині, отримавши вибухову травму і контузію.