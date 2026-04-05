россия анонсирует удары по гражданским и пытается запугать Никополь - ЦПД

российская пропаганда активизировала кампанию запугивания, в частности через угрозы атак по гражданским в Никополе и демонстрацию переброски техники на Запорожском направлении. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По его словам, ключевая цель таких действий - посеять страх среди населения.

Мы помним, чем завершались их попытки отправлять оккупантов на катерах в направлении Херсона - быстро кормили рыб. Сейчас тем же пробуют пугать Никополь - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что россия фактически открыто анонсирует террор против гражданского населения, в частности через атаки FPV-дронов по мирным жителям и транспорту.

Коваленко призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения властей и военных относительно ситуации с безопасностью.

В то же время, по его словам, россия усиливает информационное давление на фоне подготовки к новым действиям на фронте в весенне-летний период, однако часть планов врага уже удалось сорвать благодаря действиям Сил обороны Украины.

