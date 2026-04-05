россияне распространяют фейки о "форсировании Днепра" в Никополе и угрожают ударами - РВА
Киев • УНН
Враг распространяет листовки с дезинформацией о наступлении и угрожает уничтожением техники. Власти призывают игнорировать провокации и доверять только официальным источникам.
В Никопольском районе снова появились листовки с угрозами и дезинформацией, которые являются частью информационной кампании врага. Об этом сообщил начальник Никопольской РВА Иван Базилюк, передает УНН.
Детали
По его словам, в листовках россияне пытаются запугать население, в частности угрожают "уничтожением гражданской техники", продвигают нарративы о "освободителях" и распространяют фейки о якобы наступлении.
В то же время, как подчеркнул Базилюк, именно российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты района, что приводит к жертвам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры.
Это не забота, а попытка запугать людей, посеять панику и подорвать доверие к реальной ситуации
В РВА подчеркнули, что подобные действия являются элементом информационной войны, и призвали жителей не поддаваться на провокации, не распространять такие материалы и сообщать о них правоохранителям.
Местные власти напоминают – доверять стоит только официальным источникам информации.
