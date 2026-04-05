россияне распространяют фейки о "форсировании Днепра" в Никополе и угрожают ударами - РВА

В Никопольском районе снова появились листовки с угрозами и дезинформацией, которые являются частью информационной кампании врага. Об этом сообщил начальник Никопольской РВА Иван Базилюк, передает УНН.

Детали

По его словам, в листовках россияне пытаются запугать население, в частности угрожают "уничтожением гражданской техники", продвигают нарративы о "освободителях" и распространяют фейки о якобы наступлении.

В то же время, как подчеркнул Базилюк, именно российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты района, что приводит к жертвам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры.

Это не забота, а попытка запугать людей, посеять панику и подорвать доверие к реальной ситуации - отметил он.

В РВА подчеркнули, что подобные действия являются элементом информационной войны, и призвали жителей не поддаваться на провокации, не распространять такие материалы и сообщать о них правоохранителям.

Местные власти напоминают – доверять стоит только официальным источникам информации.

