росіяни поширюють фейки про "форсування Дніпра" у Нікополі та погрожують ударами - РВА

У Нікопольському районі знову з’явилися листівки з погрозами та дезінформацією, які є частиною інформаційної кампанії ворога. Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Іван Базилюк, передає УНН.

Деталі

За його словами, у листівках росіяни намагаються залякати населення, зокрема погрожують "знищенням цивільної техніки", просувають наративи про "визволителів" та поширюють фейки про нібито наступ.

Водночас, як наголосив Базилюк, саме російські війська щодня обстрілюють населені пункти району, що призводить до жертв серед цивільного населення та руйнування інфраструктури.

Це не турбота, а спроба залякати людей, посіяти паніку та підірвати довіру до реальної ситуації - зазначив він.

У РВА підкреслили, що подібні дії є елементом інформаційної війни, та закликали мешканців не піддаватися на провокації, не поширювати такі матеріали і повідомляти про них правоохоронцям.

Місцева влада нагадує – довіряти варто лише офіційним джерелам інформації.

