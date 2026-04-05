росія анонсує удари по цивільних і намагається залякати Нікополь - ЦПД
Київ • УНН
росія залякує цивільних атаками FPV-дронів та демонстративним переміщенням техніки. Коваленко закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.
російська пропаганда активізувала кампанію залякування, зокрема через погрози атак по цивільних у Нікополі та демонстрацію перекидання техніки на Запорізькому напрямку. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
За його словами, ключова мета таких дій - посіяти страх серед населення.
Ми пам’ятаємо, чим завершувалися їхні спроби відправляти окупантів на катерах у напрямку Херсона - швидко годували риб. Зараз тим самим пробують лякати Нікополь
Він наголосив, що росія фактично відкрито анонсує терор проти цивільного населення, зокрема через атаки FPV-дронів по мирних жителях і транспорту.
Коваленко закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення влади та військових щодо безпекової ситуації.
Водночас, за його словами, росія посилює інформаційний тиск на тлі підготовки до нових дій на фронті у весняно-літній період, однак частину планів ворога вже вдалося зірвати завдяки діям Сил оборони України.
