росія анонсує удари по цивільних і намагається залякати Нікополь - ЦПД

російська пропаганда активізувала кампанію залякування, зокрема через погрози атак по цивільних у Нікополі та демонстрацію перекидання техніки на Запорізькому напрямку. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

За його словами, ключова мета таких дій - посіяти страх серед населення.

Ми пам’ятаємо, чим завершувалися їхні спроби відправляти окупантів на катерах у напрямку Херсона - швидко годували риб. Зараз тим самим пробують лякати Нікополь - зазначив Коваленко.

Він наголосив, що росія фактично відкрито анонсує терор проти цивільного населення, зокрема через атаки FPV-дронів по мирних жителях і транспорту.

Коваленко закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення влади та військових щодо безпекової ситуації.

Водночас, за його словами, росія посилює інформаційний тиск на тлі підготовки до нових дій на фронті у весняно-літній період, однак частину планів ворога вже вдалося зірвати завдяки діям Сил оборони України.

росіяни поширюють фейки про "форсування Дніпра" у Нікополі та погрожують ударами - РВА